Perugia svolta sull’omicidio di Hekuran Cumani | arrestato un 21enne custodia cautelare dopo la rissa nel parcheggio universitario
C’è un nome, un volto e soprattutto un provvedimento firmato dal giudice per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano ucciso con un fendente nel parcheggio dell’Università di Perugia. La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 21 anni, già iscritto nel registro degli indagati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cittadinanza, democrazia e ambiente. Quali modelli di partecipazione? A Perugia due giorni di incontri promossi dall’UniPg con la partecipazione degli attori locali e internazionali La due giorni si è svolta nell’ambito dei progetto ECO-PoLeIS e MORE4WATE - facebook.com Vai su Facebook
Svolta in casa Perugia: Giovanni Tedesco in pole per la panchina, Riccardo Gaucci e Novellino ‘consiglieri’ del club - X Vai su X
Omicidio di Hekuran Cumani, arrestato un 21enne di Perugia per il delitto nato dopo una lite sul calcio - Omicidio di Hekuran Cumani, è stato arrestato un 21enne di Perugia: il delitto sarebbe nato dopo uno sfottò sul calcio ... Secondo virgilio.it
Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata, c’è un arresto per omicidio. La lite nata per il calcio - Il 23enne di Fabriano morì il 18 ottobre dopo una lite in un parcheggio della zona universitaria. Da msn.com
Perugia, omicidio di Hekuran Cumani: arrestato il presunto assassino, è un 21enne - Il delitto è avvenuto sabato 18 ottobre all'alba nel parcheggio universitario di via Vanvitelli, durante una rissa fra due gruppi ... Come scrive msn.com