Perugia Il sindaco Ferdinandi | Massimiliano Marianelli saprà guidare l’Università con sensibilità e passione

In occasione della cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale all’Università degli Studi di Perugia, il sindaco Vittoria Ferdinandi ha espresso parole di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti del nuovo Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli, e del Magnifico Rettore uscente, Prof. Maurizio Oliviero. “Se oggi sono una psicologa lo devo anche a Massimiliano Marianelli: al termine del mio percorso universitario in Filosofia, come mio professore mi consigliò di intraprenderne un altro in psicologia clinica. Un docente che mi ha insegnato un nuovo modo di guardare al mondo, di pensare alle persone e di credere nella cura come più alta forma di conoscenza”, ha dichiarato Ferdinandi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

