Perugia Il sindaco Ferdinandi | Massimiliano Marianelli saprà guidare l’Università con sensibilità e passione
In occasione della cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale all’Università degli Studi di Perugia, il sindaco Vittoria Ferdinandi ha espresso parole di profonda gratitudine e apprezzamento nei confronti del nuovo Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli, e del Magnifico Rettore uscente, Prof. Maurizio Oliviero. “Se oggi sono una psicologa lo devo anche a Massimiliano Marianelli: al termine del mio percorso universitario in Filosofia, come mio professore mi consigliò di intraprenderne un altro in psicologia clinica. Un docente che mi ha insegnato un nuovo modo di guardare al mondo, di pensare alle persone e di credere nella cura come più alta forma di conoscenza”, ha dichiarato Ferdinandi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche questi approfondimenti
Taglio del nastro per la nuova aula studio "Sabrina Caselli" dell'Università degli Studi di Perugia a San Mariano di Corciano, con il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero e del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti. Presenti, tra gli altri, anche il consigliere regional - facebook.com Vai su Facebook
Eugenio Guarducci: «Mi candido a sindaco di Perugia» - X Vai su X
Perugia, la sindaca Ferdinandi: «Caserma della polizia locale a Fontivegge» - Sull’ampio fronte della sicurezza, terreno di acceso confronto, la sindaca Vittoria Ferdinandi tira una ... Si legge su ilmessaggero.it
Molteni, curioso lamentela Ferdinandi su sicurezza - "È davvero curioso sentire il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, lamentare l'assenza dello Stato sulla sicurezza, quando i numeri raccontano ben altra storia. Scrive ansa.it
Ferdinandi, 20 Giugno simbolo dell'anima di Perugia - "Il 20 giugno è la data più importante del nostro calendario civile, simbolo dell'anima e dell'identità della nostra città": lo ha detto la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in occasioni delle ... Da ansa.it