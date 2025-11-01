Perugia Hekuran ucciso nei parcheggi dell' università Fermato 21enne | Ho bucato qualcuno

Si torna a parlare dell'omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni di origini albanesi ucciso con una coltellata nei parcheggi dell'università di Perugia. Il ragazzo, di Fabriano, era arrivato a Perugia insieme ad alcuni amici per trascorrere la serata in alcuni locali, fra cui il 110 Caffè. Proprio qui sarebbe scoppiata la lite che ha poi portato alla sua morte. Il terribile fatto è avvenuto nella notte del 18 ottobre, e dopo due settimane di indagini gli inquirenti potrebbero essere arrivati al responsabile. In queste ultime ore, infatti, è stato arrestato un ragazzo di 21 anni. Il giovane è stato fermato nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

