Perugia Hekuran ucciso nei parcheggi dell' università Fermato 21enne | Ho bucato qualcuno
Si torna a parlare dell'omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni di origini albanesi ucciso con una coltellata nei parcheggi dell'università di Perugia. Il ragazzo, di Fabriano, era arrivato a Perugia insieme ad alcuni amici per trascorrere la serata in alcuni locali, fra cui il 110 Caffè. Proprio qui sarebbe scoppiata la lite che ha poi portato alla sua morte. Il terribile fatto è avvenuto nella notte del 18 ottobre, e dopo due settimane di indagini gli inquirenti potrebbero essere arrivati al responsabile. In queste ultime ore, infatti, è stato arrestato un ragazzo di 21 anni. Il giovane è stato fermato nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Hekuran Cumani ucciso a Perugia con una coltellata, c’è un arresto per omicidio - X Vai su X
ULTIM'ORA Ucciso a coltellate nel parcheggio dell’università di Perugia. Arrestato un 21enne per l’omicidio di Cumani Hekuran - facebook.com Vai su Facebook
Hekuran Cumani ucciso a Perugia, dopo l'omicidio il killer mostra agli amici il coltello insanguinato: «Ho bucato qualcuno». La lite sul calcio - Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha parlato di «atto estemporaneo» e «non contestato in concorso». Scrive msn.com
Perugia, arrestato l'assassino di Hekuran Cumani. In carcere un 21enne - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... Da ilmessaggero.it
Omicidio Cumani Hekuran a Perugia: arrestato 21enne - Il 23enne fabrianese è stato ucciso con una coltellata al cuore nel parcheggio dell'Università il 18 ottobre scorso ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive