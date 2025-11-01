Perugia dopo la Coppa volta subito pagina Tedesco | La nostra priorità è il campionato

Il Perugia è fuori dalla Coppa Italia. E a Pian di Massiano ci tengono a far sapere che non c’è da essere contenti: la squadra deve sempre puntare al meglio. Ma ormai è andata così, con l’Arezzo ci giocherà il Latina, e Giovanni Tedesco punta dritto sul campionato, a partire dalla delicatissima sfida di domani contro il Pontedera che oggi occupa il primo posto utile per la salvezza, la sestultima posizione in graduatoria. "A me interessa il campionato perché ci dobbiamo tirare fuori dalle zone basse della classifica. Se siamo penultimi vuol dire che c’è tanto da fare. Vedo però i ragazzi dalla mia parte, si impegnano e lavorano bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

