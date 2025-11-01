Persona 5 continua a vendere | il gioco Atlus ha superato un nuovo e importante traguardo di vendite

Nel suo Rapporto Integrato 2025, SEGA ha ufficializzato un nuovo e importante traguardo per la serie Persona 5: il franchise ha raggiunto 13 milioni di copie vendute nel mondo, confermandosi come una delle saghe JRPG più amate e di successo degli ultimi anni. Un risultato notevole per un gioco di ruolo giapponese noto per la sua lunghezza, complessità narrativa e forte identità stilistica. Secondo i dati aggiornati (grazie a PersonaCentral ), Persona 5 e la sua riedizione ampliata Persona 5 Royal hanno totalizzato 10,46 milioni di copie, mentre gli spin-off — Persona 5: Dancing in Starlight, Persona 5 Strikers e Persona 5 Tactica — contribuiscono con circa 2,54 milioni di unità vendute complessivamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

