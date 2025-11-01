A San Mauro Pascoli l’amministrazione comunale ha premiato il prezioso impegno dei volontari comunali. Il sindaco Moris Guidi e gli assessori hanno consegnato una pergamena di riconoscimento a tutti quei cittadini che, nel corso dell’anno, donano il loro tempo e le loro energie per il bene della comunità. I volontari encomiati, in totale 24, agiscono nel campo del decoro urbano e dell’ambiente, dedicandosi con cura alla sistemazione del verde e al mantenimento delle aree del paese. Il riconoscimento è stato anche conferito ai membri del gruppo volontari di Protezione civile comunale, al vice coordinatore Sadmir Djogic e al segretario Matteo Grossi: un gruppo preziosissimo e fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e i soccorsi ai cittadini in difficoltà in caso di emergenze, soprattutto di natura meteorologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pergamena ai volontari comunali: "Sempre al nostro fianco"