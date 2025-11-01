Perdono l' orientamento nel Velino Sirente | salvate due escursioniste dal Cnsas

Due escursioniste di 25 anni di Lucca, sono state soccorse e recuperate dal Cnsas abruzzese in val di Teve, nel gruppo del Velino Sirente. Durante un'escursione lungo il sentiero dell'anello del Monte Sevice hanno perso l’orientamento attorno a quota 2000 metri.È stata attivata l’eliambulanza del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

