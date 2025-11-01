Perdono l’orientamento mentre percorrono un sentiero | escursionisti soccorsi

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è intervenuta nel tardo pomeriggio di sabato a Fantella, nel territorio comunale di Premilcuore, per la ricerca di due persone smarrite in un sentiero durante un'escursione in mountain bike. Uno dei due, un 63enne residente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

