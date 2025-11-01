Perdono l’orientamento con il calare del buio | paura per due escursionisti
Escursionisti in difficoltà nel Parco delle Foreste Casentinesi, nel comune Bagno di Romagna. E' successo sabato, con i due che hanno perso l'orientamento al sopraggiungere del buio. I due escursionisti si trovavano sul sentiero 229 che da Prato della Penna scende in direzione La Lama quando, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Leggi l'articolo - Perdono l'orientamento lungo il sentiero, intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di quattro escursionisti #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biellese #vigilidelfuoco #cronacabiellese - facebook.com Vai su Facebook