Perché vegani e vegetariani dovrebbero mangiare le vongole
Mentre l'1 novembre si celebra il World Vegan Day, ecco che cosa pensa un noto biologo nutrizionista dell'alimentazione ragionevole. Realmente etica, salutare e ben oltre i facili cliché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per produrre un chilogrammo di miele, un'ape deve sorvolare 4 milioni di fiori. Per farlo, deve percorrere una distanza equivalente al giro del mondo per quattro volte. Fanno tutto questo solo perché noi glielo portiamo via? Non mi sembra giusto. Alternative al - facebook.com Vai su Facebook
Perché vegani e vegetariani dovrebbero mangiare le vongole - Mentre l'1 novembre si celebra il World Vegan Day, ecco che cosa pensa un noto biologo nutrizionista dell'alimentazione ragionevole. Scrive vanityfair.it
Dieta vegana o vegetariana per cani e gatti, la veterinaria: “Chi la sceglie deve sapere che può provocare danni irreparabili” - Che tipo di alimentazione è necessaria per garantire il loro benessere psicofisico? Scrive fanpage.it