"Mai successo. Almeno da quando sono a capo di questo assessorato". La parole di Carmelina Labruzzo non spengono il brivido che corre lungo la schiena di chi si è figurato un corpicino che passa dal calore di un grembo materno al freddo di una strada dove l’odore non è quello rassicurante della mamma ma quello di un cassonetto dei rifiuti accanto a cui è stato abbandonato con l’unico conforto di una copertina di fortuna. Mai capitato a Cesena in questa drammatica modalità benché succeda, con prassi che rispettano sia la volontà della partoriente che la cura del piccolo, che un neonato venga lasciato nelle " culle per la vita " del Bufalini come di altri nosocomi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Perché la madre è rimasta sola?. Un caso sconcertante maturato in contesto di disagio e fragilità