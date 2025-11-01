Perché Il Padrino di Coppola resta il miglior film della storia

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si apre con un’esplosione, né con un inseguimento. Si apre con «I believe in America». Da quella penombra prende forma un mondo intero – potere, famiglia, colpa – cucito addosso a personaggi che non si dimenticano. Da mezzo secolo Il Padrino di Francis Ford Coppola è il film a cui torniamo quando vogliamo capire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

perch233 il padrino di coppola resta il miglior film della storia

© Sbircialanotizia.it - Perché “Il Padrino” di Coppola resta il miglior film della storia

Leggi anche questi approfondimenti

Il padrino, Rete 4/ Trama e cast del capolavoro di Francis Ford Coppola, in onda oggi 7 agosto 2025 - Il padrino è il primo film capolavoro di Francis Ford Coppola, con uno straordinario Marlo Brando affiancato da Al Pacino e da un cast eccezionale Il padrino, film su rete 4 diretto da Francis Ford ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Padrino Coppola Resta