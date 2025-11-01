Perché Il Padrino di Coppola resta il miglior film della storia

Non si apre con un’esplosione, né con un inseguimento. Si apre con «I believe in America». Da quella penombra prende forma un mondo intero – potere, famiglia, colpa – cucito addosso a personaggi che non si dimenticano. Da mezzo secolo Il Padrino di Francis Ford Coppola è il film a cui torniamo quando vogliamo capire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Perché “Il Padrino” di Coppola resta il miglior film della storia

