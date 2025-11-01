Perché è importante la trascrizione di un contratto preliminare

Il contratto preliminare di compravendita (noto anche come compromesso ) è un accordo con cui le parti si obbligano a stipulare, in un secondo momento, il contratto definitivo di vendita. In pratica, il preliminare serve a fissare per iscritto gli impegni assunti da venditore e acquirente, tutelando entrambe le parti in attesa del rogito notarile. Anche se il preliminare produce effetti meramente obbligatori tra le parti in quanto non determina il trasferimento della proprietà dell’immobile dall’una all’altra, per effettuare un acquisto sicuro è opportuno procedere con la trascrizione presso i registri immobiliari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

