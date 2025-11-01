Per sostenere in modo strutturato il progetto sportivo e sociale della società cestistica centese Nato il Consorzio CONTE | imprese unite per la Benedetto XIV
È stato costituito nei giorni scorsi a Cento, presso lo Studio Fava, il Consorzio CON.TE, una nuova realtà che vuole riunire imprese del territorio per sostenere in modo strutturato il progetto sportivo e sociale di Benedetto XIV, generando al tempo stesso valore e ricadute positive per la comunità. CON.TE nasce con una visione chiara: mettere in rete l’imprenditoria locale attorno alla squadra simbolo della città, favorendo iniziative condivise, relazioni e progettualità capaci di rafforzare sia il club sia il tessuto economico centese. Un percorso che si riconosce nel claim: “Consorzio Benedetto per il Territorio”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
