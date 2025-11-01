Per Ognissanti 600mila vanno per sagre

10.31 La stagione autunnale entra nel vivo. Dopo la zucca di Halloween entrano in scena tartufi, funghi e castagne. Alto il giro di affari: la Borsa di Alba ha aperto con un prezzo del tartufo bianco di 4.000 euro al chilo e per quello di Acqualagna si va da 2.200 euro a 4.100. Gettonatissime le sagre e gli agriturismi:600mila persone nel weekend.Lo dice la Coldiretti. 55mln di chili di castagne sulle nostre tavole. Nei boschi migliaia i visitatori: l'85% fa acquisti, passeggiando tra il "Made in Italy". Di stagione i funghi, soprattutto porcini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it