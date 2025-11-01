Per la prima volta dal 1990 nella Top 40 statunitense non ci sono brani rap e c’entra Taylor Swift

Incredibile, ma vero. Per la prima volta dal 1990 la Top 40 dellla Billboard Hot 100 non include alcun brano rap. Non accadeva dal febbraio di trentacinque anni fa, quando la canzone Just A Friend di Biz Markie rimase fuori per un soffio, arrestandosi al quarantunesimo posto. Stando alle previsioni, anche nella classifica in uscita oggi la situazione resterà invariata. La colpevole di questa clamorosa svolta è da attribuirsi alla più amata d’America, Taylor Swift. Il suo ultimo album The Life of a Showgirl, pubblicato lo scorso 3 ottobre, ha infatti fagocitato la concorrenza, e tutte le dodici tracce sono nella Top 40. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

