La violenza delle forze paramilitari sudanesi, le Rsf, ha superato la soglia dell’indifferenza della comunità internazionale e dopo che le pozze di sangue si sono viste dal cielo assieme ai cadaveri ammonticchiati, la fame, i video crudeli che le stesse Rsf mettono online per mostrare la pulizia etnica che stanno facendo nel Darfur, i 450 e più pazienti dell’ospedale pediatrico uccisi, si è acceso un piccolo riflettore su quel che accade da due anni e mezzo in Sudan. Le testimonianze della ferocia delle forze eredi dei janjaweed sono atroci, a El Fashar, l’ultima e ambita città caduta dopo 18 mesi di assedio, la milizia ha ucciso sistematicamente tutti i bambini che avevano più di dieci anni (a volte anche più piccoli) e ha ammassato bambine, ragazze e donne per stuprarle e cancellare per sempre la loro etnia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per farmare la violenza delle forze paramilitari in Darfur bisogna far pressione sugli Emirati