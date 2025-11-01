Pensavo fosse un brufolo era un melanoma Da 15 anni convivo con il linfedema mi sono nascosta e vergognata Oggi sono una modella e la mia gamba è un simbolo

A 21 anni, la vita di Anna Maisetti, originaria di Angolo Terme (Brescia), sembrava uscita da un film. Gli amici, le luci dei concorsi di bellezza, le giornate passate in palestra, la pelle. «Pensavo fosse un brufolo, era un melanoma. Da 15 anni convivo con il linfedema, mi sono nascosta e vergognata. Oggi sono una modella e la mia gamba è un simbolo»

Pensavo fosse amore… invece era in salita !! Preparatevi che arriva la ColleMar-athon, la maratona dei valori Buona domenica a tutti dalla 42^ Classica d'Autunno 13,5k Riccione

"Ho iniziato a vedere dei lampi, come se qualcuno avesse collegato la corrente elettrica al mondo. Pensavo fosse stress, invece era la sindrome della neve visiva". "Quella settimana avevo appena terminato un lavoro importante ed ero esausta.

'Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi' - "Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi" è un libro a fumetti di Mario Natangelo, vignettista per Il Fatto Quotidiano, pubblicato da Magic Press Edizioni.

"I dottori mi hanno asportato metà lingua. Pensavo che il dolore alla bocca fosse solo un'innocua afta, in realtà era il cancro": la storia di Grace Brand - La 30enne Grace Brand, come riporta il Daily Mail, non si era preoccupata più di tanto, pensando fosse semplicemente un'afta