Pellissier | Io Chivu la testata Situazione gravissima da subito ma quel giorno ci ha unito

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex del Chievo e la testata del 2010 con il romeno al Bentegodi: "Cristian è rinato con la forza mentale, la stessa che ha da tecnico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pellissier io chivu la testata situazione gravissima da subito ma quel giorno ci ha unito

© Gazzetta.it - Pellissier: "Io, Chivu, la testata. Situazione gravissima da subito ma quel giorno ci ha unito"

Altre letture consigliate

Sabatini: “L’ho spiegato e ve lo rispiego: Chivu è meglio di Inzaghi. Ed è evidente perché…” - L'ho già spiegato e lo rispiego", risponde Sandro Sabatini, paragonando i due allenatori ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellissier Io Chivu Testata