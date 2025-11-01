Pellissier | Io Chivu la testata Situazione gravissima da subito ma quel giorno ci ha unito

L'ex del Chievo e la testata del 2010 con il romeno al Bentegodi: "Cristian è rinato con la forza mentale, la stessa che ha da tecnico".

