Pellegrino | La fiducia di Chivu è stata importante lo ringrazio per una cosa

Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma, è stato protagonista di un'intervista rilasciata alla pagina Chiamarsi Bomber, nella quale ha raccontato il percorso che lo ha portato alla definitiva consacrazione in Serie A. Il classe 2003 ha voluto soffermarsi in particolare sull'influenza decisiva di Cristian Chivu, suo allenatore nella passata stagione. Pellegrino ha sottolineato come il tecnico romeno abbia rappresentato una guida fondamentale per la sua crescita, trasmettendogli mentalità, disciplina e fiducia nei momenti più delicati della carriera.

