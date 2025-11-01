Pedraza raggiunge i 150 titoli in Prima Divisione

2025-11-01 17:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Una volta guarito dalle ferite Alfonso Pedraza è di nuovo un calciatore importante nel Villarreal come ha dimostrato la vittoria contro il Rayo a La Cerámica. Dopo una stagione in cui era quasi vuota e nel quale è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il cordobano inizia a godere della continuità necessaria per avvicinarsi al suo miglior livello. E che, è bene ricordarlo, lo ha portato a raggiungere l’internazionalità assoluta un paio di campagne fa. Contro il Rayo è stato ancora una volta titolare e, con questo, arriva a 150 in Primera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com