Pedone investito sulle strisce con 40 giorni di prognosi | Il conducente è sceso dall' auto furioso e poi è sparito Trovatelo
PORDENONE - Un uomo sulla trentina (F.B. le sue iniziali) il pomeriggio del 30 ottobre è stato investito sulle strisce pedonali a due passi dall?ospedale Santa Maria degli Angeli da. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
