Pedalando tra i Sacri Monti | tutti i percorsi saranno disponibili sull’app gratuita SlowBi

Novaratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro fine anno tutti gli itinerari ciclabili che collegano i nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia saranno caricati sullapp gratuita SlowBi. I percorsi saranno dunque tracciati e sempre disponibili, accessibili in ogni momento da smartphone e tablet. L’app, ideata per chi viaggia a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

