peace at work la carovana del dialogo

Si è tenuta ieri la tappa del tour nazionale ‘ Peace at work - Il lavoro costruisce la pace’. Alle 11 la visita dei membri della presidenza nazionale Acli nella postazione della Carovana della Pace davanti alla ex Chiesa di San Romano. Il presidio della Carovana della Pace Acli è stata punto di incontro con i cittadini, i rappresentanti associazioni e istituzioni, con distribuzione di materiale informativo attivo fino alle 19. Sempre alle 11, dopo la visita, nel piazzale dell’ex chiesa di San Romano, si è svolto un incontro pubblico. "È un’iniziativa voluta fortemente dall’Acli nazionale che toccherà 70 città italiane – ha spiegato il presidente regionale Acli Paolo Pastorello – e ogni città avrà una propria connotazione nel declinare i temi della pace e della dignità del lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

