Da una parte il Pd pratese che a gran voce insiste per un assessore dem nella giunta regionale, dall’altra la convinzione che posto per il campione delle preferenze, Matteo Biffoni, non ci sia. Come si combinano queste due situazioni? "Le strade per la composizione della giunta bis Giani sono infinite." ripetono da via Carraia. Vero, ma l’amalgama stavolta sembra non attecchire. Il Pd pratese ha mandato messaggi precisi alla coppia dem, che sta trattando con il presidente toscano, Furfaro-Fossi. Del tipo: "E’ un nostro diritto richiedere, se non pretendere, un assessore dopo il grande risltuato ottenuto alle Regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd tra giunta e congresso. Biffoni incontra Giani. Incognita assessorato