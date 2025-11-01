Pd tra giunta e congresso Biffoni incontra Giani Incognita assessorato
Da una parte il Pd pratese che a gran voce insiste per un assessore dem nella giunta regionale, dall’altra la convinzione che posto per il campione delle preferenze, Matteo Biffoni, non ci sia. Come si combinano queste due situazioni? "Le strade per la composizione della giunta bis Giani sono infinite." ripetono da via Carraia. Vero, ma l’amalgama stavolta sembra non attecchire. Il Pd pratese ha mandato messaggi precisi alla coppia dem, che sta trattando con il presidente toscano, Furfaro-Fossi. Del tipo: "E’ un nostro diritto richiedere, se non pretendere, un assessore dopo il grande risltuato ottenuto alle Regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Giornata conclusiva dei lavori del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, a Strasburgo, dove si è tenuta la 49^ sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. Nel corso della giornata, la Camera delle R - facebook.com Vai su Facebook
Confronto sul futuro Pd . Dialogo Biffoni-Biagioni. Congresso prima di Natale. Sindaco, ipotesi primarie - La volontà di "camminare insieme" e di far contare Prato in Toscana. Lo riporta msn.com
Il futuro della multiutility. Biffoni ’padre fondatore’ ma il Pd cambia tutto. E i 5 Stelle ironizzano - Il congresso dem pratese si occuperà del futuro della holding dei servizi "Stravolta l’idea iniziale" dice l’ex sindaco. msn.com scrive
Pd: Barbagallo, congresso partecipato, noi aperti al dialogo - "I dati sulle votazioni per il congresso regionale del Pd parlano chiaro: hanno votato 10 mila iscritti, in tutte le 240 sezioni. Segnala ansa.it