PC DualSenseY-v2 Rilasciato l’Aggiornamento 46 | Un Rinnovato Potente Tool per il Tuo Controller PS5

Gamesandconsoles.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se possiedi un controller DualSense per PS5 e vorresti sfruttarlo al massimo sul tuo PC, soprattutto nei giochi che non lo supportano nativamente, c’è una notizia eccellente per te.  DualSenseY-v2, il popolare tool di terze parti, ha appena ricevuto il suo aggiornamento numero 46, che non è un semplice aggiornamento ma una  riscrittura completa del software. L’obiettivo? Creare un programma  più semplice, leggero e potente  per la gestione dei controller DualSense e DualShock 4. Vediamo insieme cosa offre questa nuova versione. Cos’è DualSenseY-v2?. DualSenseY-v2 è un programma gratuito per Windows che permette di utilizzare tutte le funzionalità avanzate del controller DualSense (e del DS4) sul PC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

