Paz il predestinato nel segno del Pibe Oggi al Maradona da avversario

L'argentino arriva da protagonista, con il Como che sogna l'Europa. E già segnò agli azzurri con la maglia del Real Madrid.

L'argentino arriva da protagonista, con il Como che sogna l'Europa. E già segnò agli azzurri con la maglia del Real Madrid - E anche quando non segna, accarezza il pallone con la suola, come abbiamo visto fare con scalpore l'altra sera a Petar Sucic contro la Fiorentina.