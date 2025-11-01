Paz il predestinato nel segno del Pibe Oggi al Maradona da avversario

L'argentino arriva da protagonista, con il Como che sogna l'Europa. E già segnò agli azzurri con la maglia del Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paz predestinato segno pibeL'argentino arriva da protagonista, con il Como che sogna l'Europa. E già segnò agli azzurri con la maglia del Real Madrid - E anche quando non segna, accarezza il pallone con la suola, come abbiamo visto fare con scalpore l’altra sera a Petar Sucic contro la Fiorentina. Da gazzetta.it

