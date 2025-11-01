Payero ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Payero ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sappiamo che oggi è una partita tosta. Difficile per noi. Però crediamo in noi e possiamo fare una buona prestazione. Sono orgoglioso di questa squadra e penso che oggi possiamo fare bene». CENTROCAMPO – «Si sicuramente, ogni duello deve essere importante. Noi dobbiamo vincere tutti i duelli possibili, così giocheremo di più». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Payero a DAZN: «Sappiamo che è una partita tosta, ci crediamo e possiamo fare una buona prestazione»