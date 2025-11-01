Paura per Iva Zanicchi la notizia gela i fan | cos’é successo

– Un piccolo incidente in studio ha interrotto per qualche minuto la registrazione di una delle interviste più attese della nuova stagione di Belve. Tutto è accaduto nel corso della puntata che vedrà tra gli ospiti una delle grandi protagoniste della musica italiana, simbolo di ironia, grinta e spontaneità: Iva Zanicchi. . A rivelare l’accaduto è stato il blogger Davide Maggio, che su X (l’ex Twitter) ha lanciato lo spoiler: “Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Paura per Iva Zanicchi, la notizia gela i fan: cos’é successo

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo il premio alla carriera della serata di giovedì, Iva Zanicchi arriva nella sala stampa dell'Ariston per una conferenza nel suo stile. Ecco il best of dell'aquila di Ligonchio, tra i ricordi del marito e del fratello scomparsi, riflessioni su intonazione e autotune, e s - facebook.com Vai su Facebook

Paura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante - Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che vedremo nella prossima puntata del programma di Francesca Fagnani: cosa è successo e come sta ora la cantante ... Scrive libero.it

Paura per Iva Zanicchi, incidente a Belve. "È caduta in studio" - La cantante ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 4 novembre: ma durante la registrazione è caduta in studio ... Riporta corrieredellosport.it

Iva Zanicchi, incidente durante la registazione di Belve: «È caduta in studio» - Incidente per Iva Zanicchi durante la registazione della prossima puntata di Belve (in onda martedì 4 novembre). Riporta msn.com