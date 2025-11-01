Paura per Iva Zanicchi la notizia gela i fan | cos’é successo

Tvzap.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un piccolo incidente in studio ha interrotto per qualche minuto la registrazione di una delle interviste più attese della nuova stagione di Belve. Tutto è accaduto nel corso della puntata che vedrà tra gli ospiti una delle grandi protagoniste della musica italiana, simbolo di ironia, grinta e spontaneità: Iva Zanicchi. . A rivelare l’accaduto è stato il blogger Davide Maggio, che su X (l’ex Twitter) ha lanciato lo spoiler: “Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

paura per iva zanicchi la notizia gela i fan cos8217233 successo

© Tvzap.it - Paura per Iva Zanicchi, la notizia gela i fan: cos’é successo

News recenti che potrebbero piacerti

paura iva zanicchi notiziaPaura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante - Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che vedremo nella prossima puntata del programma di Francesca Fagnani: cosa è successo e come sta ora la cantante ... Scrive libero.it

paura iva zanicchi notiziaPaura per Iva Zanicchi, incidente a Belve. "È caduta in studio" - La cantante ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 4 novembre: ma durante la registrazione è caduta in studio ... Riporta corrieredellosport.it

Iva Zanicchi, incidente durante la registazione di Belve: «È caduta in studio» - Incidente per Iva Zanicchi durante la registazione della prossima puntata di Belve (in onda martedì 4 novembre). Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Iva Zanicchi Notizia