Paura per Iva Zanicchi la notizia che ha fatto preoccupare i fan

Paura per Iva Zanicchi, la notizia gela i fan: un piccolo incidente in studio ha interrotto per qualche minuto la registrazione di una delle interviste più attese della nuova stagione di Belve. L’episodio è avvenuto durante la puntata dedicata a una delle grandi protagoniste della musica italiana, simbolo di ironia, grinta e spontaneità: Iva Zanicchi. La caduta in studio durante le registrazioni di Belve. A rivelare quanto accaduto è stato il blogger Davide Maggio, che su X (l’ex Twitter) ha pubblicato un messaggio diventato virale: “Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paura per Iva Zanicchi, la notizia che ha fatto preoccupare i fan

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo il premio alla carriera della serata di giovedì, Iva Zanicchi arriva nella sala stampa dell'Ariston per una conferenza nel suo stile. Ecco il best of dell'aquila di Ligonchio, tra i ricordi del marito e del fratello scomparsi, riflessioni su intonazione e autotune, e s - facebook.com Vai su Facebook

Paura per Iva Zanicchi, la notizia che ha fatto preoccupare i fan - Paura per Iva Zanicchi, la notizia gela i fan: un piccolo incidente in studio ha interrotto per qualche minuto la registrazione di una delle interviste ... thesocialpost.it scrive

Paura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante - Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che vedremo nella prossima puntata del programma di Francesca Fagnani: cosa è successo e come sta ora la cantante ... Scrive libero.it

Paura per Iva Zanicchi, incidente a Belve. "È caduta in studio" - La cantante ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 4 novembre: ma durante la registrazione è caduta in studio ... Da corrieredellosport.it