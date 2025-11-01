Paura nella notte per due ragazze coinvolte in un incidente

Paura nella notte tra venerdì e sabato a Monte San Giovanni Campano, dove, intorno alle ore 01:30, si è verificato un incidente stradale in via Porrino.Secondo quanto ricostruito, una Smart condotta da una 21enne di Veroli è andata a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione privata per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

