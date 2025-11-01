Paura negli studi Rai | Iva Zanicchi cade durante la registrazione di Belve

Attimi di tensione negli studi Rai durante la registrazione del talk show Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Tra gli ospiti della puntata c'era Iva Zanicchi, protagonista di un piccolo incidente che ha fatto preoccupare tutti i presenti. Durante le riprese, la cantante è infatti caduta in studio, generando momenti di apprensione tra il pubblico e la produzione del programma. La notizia corre sul web. La notizia si è diffusa rapidamente sui social dopo un post del giornalista Davide Maggio, che su X (ex Twitter) ha scritto: "Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata.

