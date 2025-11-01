Paura in autostrada auto in fiamme | a bordo anche bambini
Un viaggio che doveva essere una semplice tratta di primo mattino si è trasformato in attimi di panico sulla A29, all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini. Erano circa le 7.15 quando una Lancia Y con a bordo due turisti ha perso improvvisamente il controllo, sbandando e finendo contro una Peugeot diretta verso Palermo. L’impatto è stato violento: pochi istanti dopo, la prima vettura ha preso fuoco. A bordo della Peugeot c’erano un padre e i suoi due bambini, che sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite gravi: a proteggerli, come sottolineato dai soccorritori, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, decisive nel prevenire conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
