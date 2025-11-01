Pattinaggio di figura Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada
I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa sul ghiaccio di Saskatoon. I padroni di casa hanno giganteggiato sul medley di Supermodel, I’m Too Sexy, Supermodel e sono stati premiati con il punteggio di 85.38 (48.71 per la parte tecnica e 36.67 per i components). I due volte vice campioni del mondo e vincitori del Four Continents hanno incominciato al meglio la nuova stagione, infliggendo un d istacco di quattro punti e mezzo ai lituani Allison Reed e Saulius Ambruleviciu s. Decisamente più lontani tutti gli altri binomi, a cominciare dagli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (76. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
NEL CUORE DEL CANADA Il Grand Prix di pattinaggio di figura fa tappa a Saskatoon questo fine settimana! ? A rappresentare l’#ItaliaTeam ci sono Lara Naki Gutmann e Nikolaj Memola… E a dare il via alle danze sarà proprio la nostra azzurra con il pro - facebook.com Vai su Facebook
Si riparte a piano regime col pattinaggio di figura e la prima tappa del Grand Prix è in Francia, ad Angers ? Non perderti nessuna gara su Eurosport e Discovery+ #ISUGrandPrix - X Vai su X
Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada - I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si ... Segnala oasport.it
Pattinaggio artistico, menu ricco a Skate Canada: tornano Malinin e Akai, debutto per Gilles-Poirier - Potrebbero arrivare i primi responsi questa settimana al Grand Prix 2025- Si legge su oasport.it
ISU Skate Canada International 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta • Pattinaggio di figura - Il Campione mondiale maschile Ilia Malinin cercherà di mantenere viva la sua serie di vittorie a Saskatoon, dal 31 ottobre al 2 novembre, in occasione dello Skate Canada International 2025. Si legge su olympics.com