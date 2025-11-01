Pattinaggio di figura Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa sul ghiaccio di Saskatoon. I padroni di casa hanno giganteggiato sul medley di Supermodel, I’m Too Sexy, Supermodel e sono stati premiati con il punteggio di 85.38 (48.71 per la parte tecnica e 36.67 per i components). I due volte vice campioni del mondo e vincitori del Four Continents hanno incominciato al meglio la nuova stagione, infliggendo un d istacco di quattro punti e mezzo ai lituani Allison Reed e Saulius Ambruleviciu s. Decisamente più lontani tutti gli altri binomi, a cominciare dagli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (76. 🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio di figura gilles e poirier dominano la rhythm dance di skate canada

© Oasport.it - Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada

Scopri altri approfondimenti

Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada - I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si ... Segnala oasport.it

Pattinaggio artistico, menu ricco a Skate Canada: tornano Malinin e Akai, debutto per Gilles-Poirier - Potrebbero arrivare i primi responsi questa settimana al Grand Prix 2025- Si legge su oasport.it

pattinaggio figura gilles poirierISU Skate Canada International 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta • Pattinaggio di figura - Il Campione mondiale maschile Ilia Malinin cercherà di mantenere viva la sua serie di vittorie a Saskatoon, dal 31 ottobre al 2 novembre, in occasione dello Skate Canada International 2025. Si legge su olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Figura Gilles Poirier