Pattinaggio artistico | splendida Gutmann a Skate Canada L’azzurra terza nel corto sfiorando il personale
Lara Naki Gutmann continua a stupire. L’azzurra ha infatti strappato un piazzamento in top 3 nello short program di Skate Canada 2025, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso il SaskTel Centre di Saskatoon. Nello specifico l’azzurra si è accomodata provvisoriamente sul gradino più basso del podio sfiorando il primato personale Semplicemente incantevole il programma dell’allieva di Gabriele Minchio interpretato sulle note della colonna sonora de “ La legge di Lidia Poet “, salito ulteriormente di colpi dopo le già ottime prestazioni del Lombardia e dell’Ondrej Nepela Memorial. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
L'Italia domina i Mondiali di Pattinaggio Artistico di Pechino - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico: Gutmann a Skate Canada con una nuova consapevolezza - Mancano ancora pochi giorni e Lara Naki Gutmann comincerà il suo percorso nella celeberrima ... Riporta oasport.it
Pattinaggio artistico, Skate Canada 2025: programma, orari, tv, streaming - Archiviata la Cup Of China, la carovana legata al circuito ISU Grand Prix 2025- Da oasport.it
Daniel Grassl e Lara Naki Gutmann, due splendidi podi nella tappa del Grand Prix - 25 di pattinaggio artistico, ottima prova oggi (16 novembre) per il ventiduenne meranese Daniel Grassl all'Ice Hall di Helsinki. Lo riporta rainews.it