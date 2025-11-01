Lara Naki Gutmann continua a stupire. L’azzurra ha infatti strappato un piazzamento in top 3 nello short program di Skate Canada 2025, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso il SaskTel Centre di Saskatoon. Nello specifico l’azzurra si è accomodata provvisoriamente sul gradino più basso del podio sfiorando il primato personale Semplicemente incantevole il programma dell’allieva di Gabriele Minchio interpretato sulle note della colonna sonora de “ La legge di Lidia Poet “, salito ulteriormente di colpi dopo le già ottime prestazioni del Lombardia e dell’Ondrej Nepela Memorial. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: splendida Gutmann a Skate Canada. L’azzurra terza nel corto sfiorando il personale