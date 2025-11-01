Pattarello-Cianci-Tavernelli Il tridente per la fuga dei Santi
di Luca Amorosi Dopo le fatiche di coppa, e Campobasso tornano con la testa al campionato nella sfida odierna del Comunale, pur con animi contrapposti. Gli amaranto hanno vinto contro la Torres, accedendo agli ottavi di finali del prossimo 26 novembre, quando affronteranno il Latina che ha sconfitto il Perugia, mentre i molisani sono stati eliminati per mano della Ternana. Il campionato, si sa, è però tutta un’altra cosa e le due squadre si sfideranno con le formazioni tipo, o quasi, dopo le rotazioni della competizione nazionale. In casa scontati i rientri dal primo minuto di Pattarello e Tavernelli nel tridente offensivo, dove con ogni probabilità giocherà anche Cianci, inutilizzato mercoledì e che si è sbloccato anche su azione contro la Ternana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
SERIE C/B | TERNANA - AREZZO | Le formazioni ufficiali Tito e Iaccarino in campo dal primo minuto. Tridente offensivo composto da Pattarello, Cianci e Tavernelli. - facebook.com Vai su Facebook
Mawuli rigenerato. Pattarello, che assist. Cianci in rodaggio - VENTURI 6,5 Una parata sola, ma decisiva nel finale che mantiene involata la porta. Come scrive lanazione.it
Cianci & Company accendono i sogni di gloria - Un mercato di alto livello tra innesti di valore come l’attaccante ex Ternana e conferme pesanti come quella del cannoniere Pattarello . Si legge su lanazione.it