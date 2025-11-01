di Luca Amorosi Dopo le fatiche di coppa, e Campobasso tornano con la testa al campionato nella sfida odierna del Comunale, pur con animi contrapposti. Gli amaranto hanno vinto contro la Torres, accedendo agli ottavi di finali del prossimo 26 novembre, quando affronteranno il Latina che ha sconfitto il Perugia, mentre i molisani sono stati eliminati per mano della Ternana. Il campionato, si sa, è però tutta un’altra cosa e le due squadre si sfideranno con le formazioni tipo, o quasi, dopo le rotazioni della competizione nazionale. In casa scontati i rientri dal primo minuto di Pattarello e Tavernelli nel tridente offensivo, dove con ogni probabilità giocherà anche Cianci, inutilizzato mercoledì e che si è sbloccato anche su azione contro la Ternana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pattarello-Cianci-Tavernelli. Il tridente per la fuga dei Santi