Palazzo Rossi Scotti torna per l’ennesima volta all’asta. E stavolta con un prezzo che racconta, più di ogni altra cosa, il difficile equilibrio tra storia e mercato immobiliare nel cuore di Perugia. Il Comune ha indetto una nuova asta pubblica per la vendita di sette beni di proprietà, in programma per il 9 dicembre prossimo. L’operazione rientra nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025 -2027, con cui Palazzo dei Priori tenta di snellire il patrimonio e recuperare risorse da destinare a nuovi investimenti. Il pezzo più pregiato — e più simbolico — è senza dubbio il lotto numero 5, ovvero la porzione comunale di Palazzo Rossi Scotti, nel cuore della città, a Porta Sole, in piazza Biordo Michelotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patrimonio immobiliare del Comune. Maxi sconto su Palazzo Rossi Scotti. Ecco il nuovo tentativo di vendita