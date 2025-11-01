Passirano dice addio a Nadia Rodenghi l’ex agente della polizia municipale aveva 48 anni

Passirano (Brescia), 1 novembre 2025 – La Franciacorta ha perso una sua amatissima e illustre abitante: Nadia Rodenghi, 48 anni, di Passirano. A darne notizia ufficiale nella mattinata di oggi è stato il Comune di Adro, dove Nadia Rodenghi per anni ha lavorato come agente della polizia municipale. “Il Comune di Adro si unisce al dolore per la scomparsa di Nadia Rodenghi, per tanti anni stimata agente della nostra Polizia Locale – si legge negli spazi social del Comune -Il suo impegno e la sua professionalità resteranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Alla famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutto il personale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

