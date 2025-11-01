Pasolini segna ancora a Roma un torneo di calcio per ricordarlo a 50 anni dalla morte
Un quadrangolare di calcio fra attori, cantanti, scrittori e consiglieri comunali. Roma ricorda Pier Paolo Pasolini a 50 anni esatti dalla morte di uno dei più importanti intellettuali italiani. Regista, scrittore, poeta, drammaturgo ma anche grande appassionato di calcio. In Pasolini convivevano l’altissima produzione culturale e l’hobby per lo sport più popolare del Paese. Allo Stadio dei Marmi-Pietro Mennea si sfidano per “PPP50: Pasolini segna ancora” la Nazionale Attori, fondata nel 1971 proprio da Pasolini insieme a Ninetto Davoli, l’Osvaldo Soriano International Football Club, la “nazionale degli scrittori”, la Nazionale Giornalisti, con in campo volti, voci e firme del giornalismo televisivo, radiofonico e della carta stampata e il Campidoglio Football Club, che fa scendere in campo consiglieri comunali appartenenti a tutte le forze politiche rappresentate in Aula Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
