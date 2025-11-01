Pasolini non profeta ma precursore enigma e mistero
Pier Paolo Pasolini ha subìto un torto soprattutto dopo la sua morte: quello di essere esposto come un trofeo (o un profeta: in fondo, in questo caso, è lo stesso) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Omaggio a "Pasolini...Ultimo profeta" a cinquant'anni dalla scomparsa https://corriereirpinia.it/omaggio-a-pasolini-ultimo-profeta-a-cinquantanni-dalla-scomparsa/ - facebook.com Vai su Facebook
Pasolini Un profeta del nostro presente - Importante lectio magistralis di D’Amicis sulla figura dell’intellettuale in un incontro dell’associazione Qulture ... Da msn.com
Pasolini: Dacia Maraini, 'riaprire inchiesta su morte, a qualcuno fa comodo che resti enigma...' - Adesso ci sono gli strumenti tecnologici avanzati, rispetto a 50 anni fa. iltempo.it scrive