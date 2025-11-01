Pasolini il Giorno di Accattone

Ricorre nella notte fra l’1 e il 2 novembre il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Il poeta e regista, dal 1960 al 1971, ha collaborato con Il Giorno fornendo inchieste, recensioni, polemiche, spunti letterari e sportivi. Il testo che pubblichiamo è una sintesi del primo articolo, uscito il 4 ottobre 1960. È il racconto di una giornata di vita, della genesi e dei travagli per il film “Accattone“, fra ansie, speranze e delusioni, sullo sfondo del dolore per la morte del fratello Guido, in una Roma di intellettuali e ragazzi di vita. Mi sono alzato tardi, come al solito, verso le undici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

