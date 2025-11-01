Pasolini e la difesa dell’umano Paolo Desogus e l’ultima ricerca
Paolo Desogus, Maitre de conférences alla Sorbonne Université di Parigi, è autore del volume, ultimo di una serie, In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo, 2025) che domani pomeriggio alle ore 17 viene presentato alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo a Pesaro. A dialogare con l’autore ci sarà il poeta e scrittore pesarese Gianni D’Elia. E non poteva essere diversamente, perché D’Elia non solo viene ringraziato da Desogus fra i colleghi e i compagni che hanno contribuito alla sua ricerca attraverso i loro preziosi consigli, ma addirittura alcuni suoi versi sono posti in esergo ad un capitolo del libro: "Ecco la tigna rivoluzionaria, che si respira in casa e spira in aria, se non dai soli libri nasce l’arte, ma nella vita e nella storia riarde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
