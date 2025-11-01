Pasolini-Callas un amore impossibile | A parte mia madre è l’unica donna che abbia mai amato

“ A parte mia madre, è l’unica donna che abbia mai amato “. Così Pier Paolo Pasolini parlava di Maria Callas, la diva che ricambiava quel sentimento con una potenza devastante. Tutto comincia nel 1969, quando il 47enne regista friulano decide di girare una versione cinematografica di Medea. Il produttore Franco Rossellini sogna da tempo di convincere la 46enne Callas a debuttare come attrice, senza cantare. Maria, però, vuole prima vedere Teorema, il film precedente di Pasolini, e ne rimane così profondamente colpita da accettare immediatamente di essere diretta da lui. L’incontro tra i due è un vero colpo di fulmine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

