Partorisce in casa e lascia il bebè vicino a un cassonetto
Ha partorito in casa nella notte, poi ha avvolto il bebè in una copertina e lo ha abbandonato in strada accanto a un cassonetto dei rifiuti. Fortunatamente il neonato è stato raccolto e salvato poche ore dopo dai carabinieri e dai sanitari del 118: la stessa madre, in stato confusionale, ha lanciato l’allarme richiedendo il soccorso. La sconcertante vicenda è avvenuta a Calisese, alla periferia di Cesena. Ora il bimbo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Bufalini, ma non è in pericolo di vita. Restano da valutare le conseguenze del freddo patito nel periodo in cui è rimasto esposto all’esterno, poco distante dall’abitazione della madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Partorisce in casa e abbandona il neonato in un cassonetto - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti. Trovati entrambi in gravi condizioni, indagano i carabinieri - X Vai su X
Partorisce in casa e lascia il figlio vicino ai cassonetti: il neonato salvato da un passante - Una donna di 31 anni ha partorito in casa e ha poi abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dell'immondizia ... Riporta fanpage.it
Partorisce in casa e lascia il neonato vicino ai cassonetti: bimbo salvato da un passante - Il neonato, in condizioni di ipotermia, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione neonatale dell’ospedale “Bufalini”. Riporta etrurianews.it
Cesena, partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti - A Cesena una donna di 31 anni ha partorito un bambino da sola, in casa, lasciandolo vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Riporta msn.com