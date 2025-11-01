Partorisce in casa e lascia il bebè vicino a un cassonetto

Ha partorito in casa nella notte, poi ha avvolto il bebè in una copertina e lo ha abbandonato in strada accanto a un cassonetto dei rifiuti. Fortunatamente il neonato è stato raccolto e salvato poche ore dopo dai carabinieri e dai sanitari del 118: la stessa madre, in stato confusionale, ha lanciato l’allarme richiedendo il soccorso. La sconcertante vicenda è avvenuta a Calisese, alla periferia di Cesena. Ora il bimbo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Bufalini, ma non è in pericolo di vita. Restano da valutare le conseguenze del freddo patito nel periodo in cui è rimasto esposto all’esterno, poco distante dall’abitazione della madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

