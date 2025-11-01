Parma Cuesta | Forse perdiamo Almqvist per infortunio Quando torna Oristanio e il momento di Bernabè

2025-11-01 14:58:00 Fermi tutti! L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara della decima giornata di campionato contro il Bologna al Tardini: “Sono una squadra completa, veramente forti nella riaggressione, nella costruzione e nelle individualità, soprattutto sugli esterni. Hanno identità molto chiara, questi dati lo dimostrano e sappiamo che dovremo affrontare le loro forze e dovremo essere bravi a portare le nostre”. INFERMERIA. “Probabilmente perdiamo Almqvist, domani lo sapremo. La squadra è carica e con tanta voglia. Una partita dove speriamo ci sia anche mister Italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

? #Cuesta soddisfatto della partita del #Parma, #Delprato sicuro: "Ottima gara, gol dell' #ASRoma fortuito" - X Vai su X

Questa sera alle ore 18:30 la Roma affronta all'Olimpico il Parma di Carlos Cuesta. Tutte le info sul match - facebook.com Vai su Facebook

Parma, Cuesta: "Forse perdiamo Almqvist per infortunio. Quando torna Oristanio e il momento di Bernabè" - "Probabilmente perdiamo Almqvist, domani lo sapremo. Secondo msn.com

Parma, Cuesta: "Forse Almqvist non ci sarà. Veniamo da due partite intense" - Archiviato il turno infrasettimanale, è già tempo di rivolgere l'attenzione verso il prossimo turno di campionato, che vedrà. Segnala m.tuttomercatoweb.com

Cuesta: «Derby molto importante per noi. E spero ci sia Italiano» - L’attesa per la 39ª sfida in Serie A (la 50ª in assoluto) tra crociati e rossoblù è stata affidata alle parole di Carlos Cuesta che ha parlato, alle ore 15, in confere ... Da sportparma.com