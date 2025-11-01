Cori fascisti che inneggiano a Benito Mussolini risuonano dentro e davanti alla sede di Fratelli d’Italia in borgo del Parmigianino, a Parma, usata anche dai giovani militanti di Gioventù nazionale. Scoppia la polemica dopo il video social pubblicato anche dal gruppo cittadino dei Giovani democratici. Le immagini mostrano alcune persone che cantano: “Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà, se non trionfa sarà bordello col manganello e le bombe a man”. E in chiusura si sente l’inno “Duce, Duce, Duce” seguito da alcuni applausi. La giovanile di FdI ha commissariato la federazione provinciale di Parma, mentre le opposizioni chiamano in causa direttamente la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Parma, "Camicia nera trionferà": bufera per cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia