Parma-Bologna derby d' Emilia ad alta tensione | il pronostico
Entrambe le squadre sono in astinenza di vittoria da almeno due giornate e hanno bisogno dei tre punti per rincorrere gli obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ecco chi sarà il primo fischietto nel derby emiliano Parma-Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma. Il sindaco Guerra: “Squallida propaganda” - X Vai su X
Pronostico Parma-Bologna 2 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A. Segnala betitaliaweb.it
Un derby nel segno dei 9 argentini: Pellegrino sfida Castro - Frase con cui Santiago Castro, grande ammiratore del compianto cantautore, potrebbe dar vita a un corrispondenza a distanza ... Secondo sportparma.com
Bologna, Ciro Immobile ha lavorato parzialmente con i compagni: Ecco cosa filtra in vista del match contro il Parma - Arrivano buone notizie da Casteldebole, dove stamattina c'è stata una delle sedute prime del Derby emiliano contro il Parma. Segnala gonfialarete.com