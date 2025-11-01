Parlamentari di scena alla ’Pisaniana’ per le risposte al mondo delle imprese

Si intitola ’ Sapiens. L’umanità al centro ’ la puntata della Pisaniana in onda domani sera su 50 Canale alle ore 21 (canale 18 del digitale terrestre). Nella trasmissione, prodotta dal Circolo culturale Filippo Mazzei e condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi, verrà proposto l’incontro pubblico promosso dalle presidenze delle associazioni di Confartigianato Imprese per l’Italia di Pisa, Lucca e Massa Carrara-Lunigiana che si è svolto nella sede della Confartigianato apuana. L’incontro vedrà confrontarsi, accanto ai vertici dell’associazione di categoria, nomi della politica nazionale, nei giorni in cui è in discussione la legge di bilancio e dopo le elezioni in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

