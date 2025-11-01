Parigi strepitoso Sinner | vince con Zverev e vola in finale Ora punta alla cima dell’ATP

Parigi, 1 novembre 2025 – Jannik Sinner travolge Alex Zverev 6-0, 6-1 oggi nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Parigi e si qualifica per la finale. L’azzurro, numero 2 del mondo, oggi 1 novembre batte il tedesco, numero 3 del ranking, in un match senza storia. Sinner regala una prestazione quasi perfetta, dominando l’avversario che non entra mai in partita. L’azzurro domani in finale affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che nella prima semifinale ha avuto la meglio in 2 set sul kazako Alexander Bublik. Sinner, che va a caccia del quinto titolo stagionale e del 23esimo complessivo, in caso di trionfo tornerebbe numero 1 del mondo con il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

