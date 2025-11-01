Parigi Sinner batte Shelton e vola in semifinale | Partita difficile ho giocato un match aggressivo e solido

1 nov 2025

Parigi – Jannik Sinner vola in semifinale nel Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse azzurro batte Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 francese in un’ora e 9 min uti, con un doppio 6-3. Ora affronterà Zverev nel penultimo atto del torneo. Jannik continua a inseguire così la posizione numero uno del ranking Atp, che potrebbe tornare sua in caso di successo nella capitale francese. Sinner non ha nascosto la soddisfazione per il match vinto in scioltezza contro il numero 6 del ranking Atp: “Per me è stata una partita davvero difficile, ma si sapeva già alla vigilia. Credo di aver risposto bene, ho giocato una partita solida e aggressiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

